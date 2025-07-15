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好市多新上架1款「神級洗髮精」 大票會員狂讚：降溫超有感

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多發現一款涼感洗髮精，主打可降溫6.5度。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，今年夏天非常炎熱，逛好市多發現一款涼感洗髮精，主打可以去屑，還能讓體感降溫6.5度，自己腦波弱就立刻入手，回家用了一周發現還不錯，很好起泡，洗完頭髮也不會乾澀，頭皮有透氣感。

原PO進一步說明，近期感覺頭皮乾淨很多，髮根也比較蓬鬆，不過抗屑效果仍在觀察，但整體用起來會願意回購。根據圖片顯示，好市多是販售700ML+200ML的組合，一組售價499元。

貼文一出後，不少用過的人都大推，紛紛表示「我們上周買的是淡藍色罐子，小罐的和兩罐噴頭皮的，兒子用了說很舒服」、「好用，沖洗的時候頭髮也很柔順」、「洗完不乾澀很重要」、「勁涼款夏天真的超剛好，而且洗完頭皮很乾淨，最近油膩感改善很多」、「推！這超適合夏天的，洗起來很涼，洗後頭髮也很蓬鬆」。

頭髮 洗髮 好市多

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