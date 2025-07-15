一袋269元！好市多上架生吐司 老饕見「4字」秒滅火勸別買
在美式賣場好市多（Costco）購物，總讓人有「挖寶」般的驚喜感。不過最近一款「原味生吐司」卻成了話題焦點，一名網友在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》分享親身試吃心得，坦言很失望，讓他想退貨。貼文曝光引發討論，不少人表示看到產品含「人造奶油」，直接滅火。
好市多這款生吐司，兩條裝定價269元，原PO表示，因曾吃過朋友自製的生吐司讓他驚為天人，雖然覺得價格有點貴，仍決定刷卡買一袋回家，但次日早上吃過後的結果卻讓他大失所望，又因不想被當奧客，放棄退貨。
貼文一出，網友紛紛留言，「我們家也同感真是貴又不好吃、也是不想浪費沒有拿回去退」、「買了感覺有點貴，而且品質也很普通」、「真的生吐司269買不到，要用蠻多蜂蜜的，想吃真正的生吐司就要去專賣店」、「用生吐司的價錢買了一條熟吐司」。對於退貨，有人強調「退貨是權利不是奧客」、「抬頭挺胸拿去退，這是會員權益」。
另有不少人注意到產品原料說明，「我看到上面『人造奶油』4個字後, 就放回去了」、「看到人造奶油就跳過，嘴巴利一點的應該吃得出來」、「人造奶油賣這價格，看來現在除了魯肉飯要找盤子，吐司也要帶盤子了」。
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