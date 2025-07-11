好市多新款防曬外套「涼感修身又便宜」 網評價兩極曝2缺點：不考慮

美式大賣場好市多販售的商品種類齊全，價格也很實惠，吸引不少消費者光顧。有一名女網友日前看到賣場推出一款女性防曬外套，紫外線防護係數有50+，涼感係數可達0.22，但不少人發現這款外套有一個缺點，

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」分享一款新上架的女性防曬外套，這款外套標榜UPF 50+（紫外線防護係數50+），紫外線遮蔽率大於98%，而且接觸涼感係數可達0.22，穿起來舒適透氣。

據《今購百科》的分享，這款外套尺寸從S到XL都有，並且還加長衣袖及手部指扣設計，可防曬至手背且不易位移。衣服的版型寬鬆，可以修飾身形，帽簷還加大，摺疊不易變形，非常適合戶外休閒活動，一件售價只要699元。

買過的人大讚穿起來很舒適，「我覺得還不錯，穿起來是舒服的」、「讚！我買了2件，沒有收縮的下擺，有帽沿，可以拉到鼻子保護呼吸道，還可以防曬，就是顏色比較淺色，比較容易髒」、「如果和另外一個品牌比，我是覺得比較輕薄不悶熱」。

不過也有人認為不夠涼感、沒有口袋是缺點，「100%聚酯纖維，就別想會有多涼感了」、「蠻厚的，應該會很熱吧？」、「有一點熱，無涼感設計」、「這價格和衣服成分，感覺好像還好哦。台牌L牌，買ㄧ件還比較涼，重點還有口袋」、「我媽有買，拉鍊能拉到鼻子，不過沒口袋欸」、「沒口袋不考慮」、「沒口袋沒機會」。