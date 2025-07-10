價格不是最便宜！中部「在地超市」37年屹立不搖 一票人曝優勢

現今有許多民眾認為超市食材新鮮、環境乾淨等，因此習慣選擇到超市購買日常用品。日前，一名PTT網友指出，楓康超市販售的生鮮食品價格較高，至今卻仍屹立不搖，不解表示「優勢有哪些？」釣出一票支持者回覆。

原PO表示，楓康除了幾乎每間分店有停車場，方便民眾停車放置購買的東西以外，自己想不到還有哪些優點。他透露，楓康有不少東西都比其他超市貴，甚至部分商品價格與一般便利商店相同，「生鮮、蔬果樣樣貴」，進口商品的品項也不多。

此外，原PO認為楓康的裝潢擺設不太行，許多門市都偏老舊尚未翻新，於是好奇提問「楓康有什麼優勢一直讓它屹立不搖？」

文章底下，一票網友大讚楓康的生鮮熟食品質穩定且好吃，「進口品貴，但生鮮非常有競爭力」、「半夜想買雞蛋的好地方，還能單顆單顆買」、「生鮮蔬菜熟食還行吧」、「吐司便宜好吃，可能比麵包店好吃」、「水果進貨很穩定，去市場挑半天有可能沒這麼好吃」、「自有品牌的產品不錯」。

還有網友指出店員服務態度好、超市空間寬敞等優點，「人不多好逛，東西擺放的距離夠寬逛起來舒服、結帳快」、「楓康陳列較寬，逛起來比較舒適」、「楓康店員服務及親切度大勝」、「這幾年楓康店員感覺阿姨化了，但是都很和藹可親，還會跟你聊天」、「沒有擾人的廣播，也不會一直推銷」。

據了解，楓康超市成立於1988年，原始名字是興農生鮮超市，於2008年更名為「楓康超市」，並主要集中在中部地區，後來也跨足至新竹、桃園地區。楓康超市部份分店為24小時營業，且幾乎所有分店皆附設停車場，主力商品為生鮮及自製食品。