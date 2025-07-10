大賣場販售健行鞋遭評價「疑似鞋底滑」 網平反：要看去哪裡

近期有消費者在美式賣場購買MERRELL健行鞋後，於網路上查詢相關評價時，發現不少網友留言指出該鞋款鞋底「容易打滑」，引發購買者對產品安全性的關注。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文表示，雖然是首次購買MERRELL鞋款，但過去曾穿過其他品牌的鞋子，深受鞋底打滑困擾，因此對此問題格外敏感。在未實際穿著外出前，特別上網搜尋評價，卻意外發現大量負面意見，讓她感到擔憂。「希望有穿過的人能分享實際使用感受，看看是不是真的會滑？」

貼文引起熱議，不少網友留言猶如原PO所知，「很滑」、「它們家的鞋子，我覺得是滑的」、「鞋底超滑，摔死人」、「尤其是在大理石地板上，稍微有點濕氣就很滑，走快一點就會四腳朝天」、「這牌的鞋子不推穿去爬山」。也有網友說，「我被這品牌雷過兩次」、「以前買過MERRELL，走普通地板會滑，鞋底類似釘鞋狀，走泥土路適合，一般磁磚路面有水可以溜冰」。

雖然網友普遍反應MERRELL的鞋子會滑，有人卻有不同看法，「ㄧ般抓地力都蠻強的、耐操、寬楦、舒適⋯登山鞋，稍微硬一點」、「還好，爬山ok」、「要買有Megagrip底的，止滑能力非常好」、「這種是適合走在泥土路碎石路的，登山步伐會比平常公園健走還小，高低差的腳點也選擇不超過小腿1/2~2/3的高度，讓重心轉移不要過大（高手或野跑者不在此限）」。更有網友覺得好穿，「MERRELL鞋就是好穿，穿了20年了，每周爬陽明山都穿它，自己買鞋底黏，防滑又耐穿。」