酸到看不見目睭！網曝「1神奇妙用」熱心提醒：有貨趕快囤

Costco好市多社團近日掀起一波蘋果醋熱潮，一位網友在社團貼出一張「KIRKLAND」蘋果醋的照片，並幽默詢問：「這款蘋果醋怎麼使用比較好呢？看不見目睭的那種酸，一組三大瓶…感覺會用到天荒地老。」此言一出，立刻引來網友熱烈回應，各種創意用法如雪片般飛來。

有網友直呼：「這好東西耶！需要果醋的料理都可以用，例如泡菜。也可以加冰水加蜂蜜當夏季飲料，就是一般外面店家在賣的果醋飲。」還有人分享健康秘訣：「早起喝一大杯水，水裡加一點點蘋果醋(不加糖)，健康又清爽！」更有網友表示：「我直接喝，控血糖，脂肪肝。」

料理達人們也不甘示弱，紛紛秀出蘋果醋的廚房魔法：「做台式泡菜，取代白醋，好吃又清爽」、「煮菜它就是醋的替代品，健康又好用，酸菜魚，任何需要酸味的」、「糖醋料理、壽司飯、油醋醬、涼拌菜等等，太多東西可以使用了！」

而最讓人捧腹的是一位網友的幽默留言：「酸到看不見目睭也太好笑。」如此生動的形容，讓人忍不住想親自試試這款「酸到極致」的蘋果醋。

此外，有人透露蘋果醋只要「放個一兩年，嗆味會溫潤多了」。而另一位網友則好心提醒：「三瓶，一個月不到就沒了。有貨趕快囤！」