快訊

傳讓步「千億撥補台電」基層炸鍋 國民黨重申：寸土不讓

經典賽／啟動！蔡其昌攜手郭泓志抵美 拜會3位台美混血球星

不滿強制要求裝設身分辨識設備！遊覽車駕駛交通部扛棺材抗議 警方舉牌警告

酸到看不見目睭！網曝「1神奇妙用」熱心提醒：有貨趕快囤

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。好市多／提供
好市多示意圖。好市多／提供

Costco好市多社團近日掀起一波蘋果醋熱潮，一位網友在社團貼出一張「KIRKLAND」蘋果醋的照片，並幽默詢問：「這款蘋果醋怎麼使用比較好呢？看不見目睭的那種酸，一組三大瓶…感覺會用到天荒地老。」此言一出，立刻引來網友熱烈回應，各種創意用法如雪片般飛來。

有網友直呼：「這好東西耶！需要果醋的料理都可以用，例如泡菜。也可以加冰水加蜂蜜當夏季飲料，就是一般外面店家在賣的果醋飲。」還有人分享健康秘訣：「早起喝一大杯水，水裡加一點點蘋果醋(不加糖)，健康又清爽！」更有網友表示：「我直接喝，控血糖，脂肪肝。」

料理達人們也不甘示弱，紛紛秀出蘋果醋的廚房魔法：「做台式泡菜，取代白醋，好吃又清爽」、「煮菜它就是醋的替代品，健康又好用，酸菜魚，任何需要酸味的」、「糖醋料理、壽司飯、油醋醬、涼拌菜等等，太多東西可以使用了！」

而最讓人捧腹的是一位網友的幽默留言：「酸到看不見目睭也太好笑。」如此生動的形容，讓人忍不住想親自試試這款「酸到極致」的蘋果醋。

此外，有人透露蘋果醋只要「放個一兩年，嗆味會溫潤多了」。而另一位網友則好心提醒：「三瓶，一個月不到就沒了。有貨趕快囤！」

Costco KIRKLAND 好市多 蘋果醋 酸菜魚

相關新聞

酸到看不見目睭！網曝「1神奇妙用」熱心提醒：有貨趕快囤

Costco好市多社團近日掀起一波蘋果醋熱潮，一位網友在社團貼出「KIRKLAND」蘋果醋的照片，並幽默詢問：「這款蘋果醋怎麼使用比較好呢？看不見目睭的那種酸，一組三大瓶…感覺會用到天荒地老。」此言一出，立刻引來網友熱烈回應，各種創意用法如雪片般飛來。

好市多一款切片起司「一半都發霉」 內行揭真相：有些客人缺德

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多買了一款切片乾酪，回家後竟發現有一半都已經發霉，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

她分享好市多1甜點口感酥脆、甜而不膩 老饕力薦：很唰嘴

美式賣場好市多的商品豐富，價格又實惠，是不少消費者採買的好地方。日前有女網友買了一款甜點餅乾，口感酥脆、層次分明，且甜而不膩，讓她極力推薦，貼文讓許多愛好者也大力推薦。

自己配送？美式賣場停車場驚見外送平台車 網好奇：怎麼點餐

一位網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」的一則貼文引發熱烈討論，文中表示自己沒有使用過任何外送平台，但在看到這麼可愛的外送車後，很好奇到底要如何點餐呀？

白飯小偷？超商「1商品」成下飯神器 他吃了大讚：直接變辣妹

夏天熱到沒食慾，總想來點重口味的料理開開胃？一名網友表示，日前在超商挖到寶，並在社群分享一款「麻辣蛋白滷味」，讓習慣吃中辣的他也大讚「吃完直接變辣妹」。貼文掀起討論...

好市多美國「極品水果」上架！內行激推硬脆甜：螞蟻人必搶

好市多美式賣場販售多樣化的生鮮食材，貼近消費者的日常生活所需。一名男子分享，好市多近期引進美國華盛頓空運櫻桃，每盒售價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。