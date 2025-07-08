好市多一款切片起司「一半都發霉」 內行揭真相：有些客人缺德

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多買了一款切片乾酪，回家後竟發現有一半都已經發霉，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多購買一款「哈伐第切片乾酪」，回家後打開分裝時，竟發現有一半的起司明顯變灰發霉，讓她相當傻眼。

貼文一出後，多數網友都表示「我買這款起司的時候，想辦法都會從各個角度看裡面，有發霉很容易看到，然後現場也很容易有發霉的」、「很會發霉，但我還是很常買，一定要分裝冷凍保存，雖然已經這樣做，意外還是會發生」、「我也遇到過好幾次，退貨服務派上用場」、「因為這牌子是純天然的，後來我都在全聯買小包裝」、「立馬記錄起來的可買清單+1，那種室溫都不會壞、螞蟻也不吃的，才是真可怕」。

此外，有不少內行網友分析發霉原因，回應「沒辦法，很多人冷凍冷藏的東西都很早就拿了放在車子，結果又逛了很久，退冰了又拿回去換別盒，別懷疑，那種人很多，才會造成很多商品都壞了」、「有些客人很缺德，冷凍食品拿了，逛一逛後悔也不拿回原處放，到處亂塞，然後退冰了，工作人員又放回冰箱，會碰到這種問題就不奇怪」、「很簡單，有人把它拿出來，逛了一圈再放回去換新的」。