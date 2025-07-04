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她分享好市多1甜點口感酥脆、甜而不膩 老饕力薦：很唰嘴

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多。 圖／聯合報系資料照
好市多。 圖／聯合報系資料照

美式賣場好市多的商品豐富，價格又實惠，是不少消費者採買的好地方。日前有女網友買了一款甜點餅乾，口感酥脆、層次分明，且甜而不膩，讓她極力推薦，貼文讓許多愛好者也大力推薦。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」分享自己買到的「生奶油千層派」，口感上吃起來很酥脆，餅體的奶油也很香，甜度不會太甜，她還邊工作邊品嘗，搭配了一杯無糖咖啡，不知不覺很快就吃完一盒。原PO笑說這是「屬於會很快消滅的好吃餅乾」，她也請大家推薦好吃又會讓人回購的餅乾。

這款「生奶油千層派」一大盒有9小包，原料是採用紐西蘭進口的生奶油製造，沒有添加人造奶油乳瑪琳，吃起來香酥且層次分明，味道濃郁、甜而不膩，可搭配茶飲或咖啡，很適合當下午茶點心。

不少老饕也很愛這款餅乾，「這真的很好吃」、「這有濃濃的奶油味，我很喜歡」、「這個真的很唰嘴」、「我也很愛這款，每次都想吃一兩塊，不小心整盒吃完」、「這都常會購買，尤其特價」、「超級邪惡的點心！暴肥元凶，根本停不下來」、「已回購數次（好吃）」、「我都不敢買這個，因為吃了會停不下來」。

原PO在好市多買了「生奶油千層派」，讓她吃了贊不絕口。 圖擷自今購百科
原PO在好市多買了「生奶油千層派」，讓她吃了贊不絕口。 圖擷自今購百科

好市多 餅乾

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