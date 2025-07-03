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自己配送？美式賣場停車場驚見外送平台車 網好奇：怎麼點餐

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友貼文表示自己沒有使用任何外送平台過，但在看到這麼可愛的外送車後，很好奇這到底要如何點餐呀？引起網友響應熱烈。取自／臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
有網友貼文表示自己沒有使用任何外送平台過，但在看到這麼可愛的外送車後，很好奇這到底要如何點餐呀？引起網友響應熱烈。取自／臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」

一位網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」的一則貼文引發熱烈討論，文中表示自己沒有使用過任何外送平台，但在看到這麼可愛的外送車後，很好奇到底要如何點餐呀？

除貼文外，原PO附上外送平台的外送車，停放在美式賣場地下停車場的照片，照片中可見白色三輪電動車上載有綠色四方形貨箱，貨箱上印有「買好市多 點Uber Eats」字樣，原PO更自嘲的說「阿嬤不懂別見笑…只是覺得可愛。」

這則可愛的貼文還引起不少網友留言表示「也想要訂一次看看」、「比餐點還吸引人」、「中午跟同事有嚐試綁好市多會員下單，雖然有價差但還可接受，不然平日下班都沒力氣跑好市多扛東西回家」，也有人好奇說「我以為是Uber Eats接單來送，結果是好市多的人自己送？」

至於叫外送平台「價格有比較高嗎？」有人如此詢問，「有，不要買，太貴」、「基本上一定會加上運費的，但是多少錢，訂一次才知道」、「Uber Eats綁定的會員價比現場貴一點，但種類太少、生鮮肉品幾乎沒有，大概是怕運送過程食物會變質吧，所以需要生鮮肉品的還是要自己去採買」、「看看新奇就好，因為羊毛出在羊身上」。

Costco uber eats 外送 好市多

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