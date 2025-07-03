白飯小偷？超商「1商品」成下飯神器 他吃了大讚：直接變辣妹

夏天熱到沒食慾，總想來點重口味的料理開開胃？一名網友表示，日前在超商挖到寶，並在社群分享一款「麻辣蛋白滷味」，讓習慣吃中辣的他也大讚「吃完直接變辣妹」。貼文掀起討論，不少嗜辣族也直呼想嚐鮮。

一名網友在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」發文，近期在全家超商挖到好物「麻辣蛋白滷味」，趁著優惠入手2包，沒想到吃過後令他不禁大讚「吃完直接變辣妹，辣蛋白好讚」，更提醒大家醬汁千萬要留著，是拌飯、拌麵的好搭檔。

原PO也提到自己平常習慣吃中辣，但這款商品辣的夠味，直呼「我覺得這個是真有辣」。貼文吸引饕客回應，許多愛吃辣的網友紛紛表示，「辣蛋白真的有辣，我有吃辣的人，一吃頭皮就冒汗了」、「有辣就買」、「明天就買來吃」。

也有人分享其他吃法，「聽說非常辣買一組來試試看，到時候太辣的話，煮個泡麵加進去應該不錯」、「還不錯，吃過微波加熱，還是覺得冷冷的好吃」，部分網友也留言表示，「希望有不辣的」、「我覺得很辣…」、「本來有燒到，可是真的很怕太辣」。