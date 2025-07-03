快訊

年薪百萬也扛不住！7旬父母抗拒住養老院 他回家見這情況崩潰

曾向他求助！豐原一家受騙尋短人倫悲劇 議員謝志忠出面還原經過

聽新聞
0:00 / 0:00

白飯小偷？超商「1商品」成下飯神器 他吃了大讚：直接變辣妹

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，超商販售的「麻辣蛋白滷味」相當夠味，醬汁還能拿來拌飯、拌麵。示意圖／Ingimage
一名網友分享，超商販售的「麻辣蛋白滷味」相當夠味，醬汁還能拿來拌飯、拌麵。示意圖／Ingimage

夏天熱到沒食慾，總想來點重口味的料理開開胃？一名網友表示，日前在超商挖到寶，並在社群分享一款「麻辣蛋白滷味」，讓習慣吃中辣的他也大讚「吃完直接變辣妹」。貼文掀起討論，不少嗜辣族也直呼想嚐鮮。

一名網友在臉書社團全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」發文，近期在全家超商挖到好物「麻辣蛋白滷味」，趁著優惠入手2包，沒想到吃過後令他不禁大讚「吃完直接變辣妹，辣蛋白好讚」，更提醒大家醬汁千萬要留著，是拌飯、拌麵的好搭檔。

原PO也提到自己平常習慣吃中辣，但這款商品辣的夠味，直呼「我覺得這個是真有辣」。貼文吸引饕客回應，許多愛吃辣的網友紛紛表示，「辣蛋白真的有辣，我有吃辣的人，一吃頭皮就冒汗了」、「有辣就買」、「明天就買來吃」。

也有人分享其他吃法，「聽說非常辣買一組來試試看，到時候太辣的話，煮個泡麵加進去應該不錯」、「還不錯，吃過微波加熱，還是覺得冷冷的好吃」，部分網友也留言表示，「希望有不辣的」、「我覺得很辣…」、「本來有燒到，可是真的很怕太辣」。

全家便利商店 滷味 超商

延伸閱讀

檸檬汁妙用多！日本主婦揭「5大活用法」 難剝水煮蛋輕鬆脫殼

年薪百萬也扛不住！7旬父母抗拒住養老院 他回家見這情況崩潰

別馬上丟掉！空豆腐盒竟成「日常實用小物」 日媒點3項活用法

牛奶OUT！自製法式吐司改加「這1料」 日本主廚驚：真是太棒了

相關新聞

白飯小偷？超商「1商品」成下飯神器 他吃了大讚：直接變辣妹

夏天熱到沒食慾，總想來點重口味的料理開開胃？一名網友表示，日前在超商挖到寶，並在社群分享一款「麻辣蛋白滷味」，讓習慣吃中辣的他也大讚「吃完直接變辣妹」。貼文掀起討論...

好市多美國「極品水果」上架！內行激推硬脆甜：螞蟻人必搶

好市多美式賣場販售多樣化的生鮮食材，貼近消費者的日常生活所需。一名男子分享，好市多近期引進美國華盛頓空運櫻桃，每盒售價...

會聊就能賺？家樂福推「聊天櫃檯」店員必備條件曝光 暖心原因惹哭網友

連鎖賣場家樂福是不少民眾購買日常生活用品的好去處，不過近日有網友在逛賣場時，眼尖發現有個「聊天結帳櫃檯」，從文字上解讀，讓他猜想難道是給大E人走的嗎？

好市多黃金水蜜桃上架 為啥放一周還是沒變軟？內行：挑錯了！

不少人逛好市多時，會順手帶一盒進口水果，最近美國水蜜桃一上架，便立刻吸引大批民眾搶購，但許多消費者卻不解，為何回家發現水蜜桃吃起來脆脆的，放了一周也沒變軟。對此，內行人提醒，挑這種進口桃子，關鍵其實藏在英文標示裡！

好市多80公分「臭臉路西法」萌貓爆紅 網友集體投降：被牠眼神逼著買單

美式賣場好市多向來提供多樣化商品，深受消費者喜愛。近日有網友發現，好市多新推出一款超萌的「路西法」絨毛玩偶，尺寸升級為80公分，還附贈毛毯，每隻售價2499元，消息一出立刻引發熱烈討論，不少粉絲直呼「太可愛了」、「已經帶一隻回家」。

全聯1熟食只賣9元！一上架就被掃空 連醫師都讚：便宜品質好

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。耳鼻喉科醫師丁孟昌分享，他們家很喜歡全聯的茶葉蛋，近期老婆逛全聯時，一次掃完整鍋的茶葉蛋，店員還以為遭小偷。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。