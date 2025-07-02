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好市多美國「極品水果」上架！內行激推硬脆甜：螞蟻人必搶

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多販售多樣化的生鮮食材，貼近消費者的日常生活所需。 聯合報系資料照
美式賣場好市多販售多樣化的生鮮食材，貼近消費者的日常生活所需。 聯合報系資料照

美式賣場好市多販售多樣化的生鮮食材，貼近消費者的日常生活所需。一名男子分享，好市多近期引進美國華盛頓空運櫻桃，每盒售價399元，其中更有罕見的「黑珍珠」品種，產季僅短短2週，被譽為美國櫻桃中的極品。雖然價格偏高，但甜度極高、特別適合喜愛甜食的人。消息曝光後，不少會員也表示吃過後相當驚艷，引起熱烈討論。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，好市多近期引進空運美國華盛頓櫻桃，每盒售價399元，其中罕見的「黑珍珠」品種被譽為美國櫻桃中的極品，等級可比冬季紐澳的Kordia。這款櫻桃外觀黑亮、口感硬脆，甜度極高且果香濃郁，幾乎沒有夏季櫻桃常見的酸味，特別受到螞蟻人喜愛，被大讚「真的堪稱極品」。

原PO也提到，當天在賣場看到僅剩的2盒黑珍珠因遭擠壓導致外盒滲汁、果實表面受損，而其他兩款品種口感硬脆的Skeena與經典的Bing櫻桃果況良好且相當新鮮，但他最終仍決定不再購買。

貼文一出，引來不少網友熱烈討論，有人表示「黑珍珠吃了驚艷，但前天才買449元」、「謝謝分享，不知道有這麼多細節」、「專業懂吃」，也有人分享「周末還跟先生抱怨櫻桃越來越貴，原來是因為品種特別，好吃就值得」，還有網友回應「有買到硬脆款的，甜度很高、真的很好吃」。

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