會聊就能賺？家樂福推「聊天櫃檯」店員必備條件曝光 暖心原因惹哭網友

連鎖賣場家樂福是不少民眾購買日常生活用品的好去處，不過近日有網友在逛賣場時，眼尖發現有個「聊天結帳櫃檯」，從文字上解讀，讓他猜想難道是給大E人走的嗎？文章曝光釣出店員解釋設立用意，以及擔任店員的必備條件。

該名網友在Threads上發文提問，「家樂福有一個『聊天結帳櫃檯』是給大E人走的嗎？」，並附上拍攝聊天櫃檯的影片，文章曝光在網路上掀起討論。

留言釣出在家樂福上班的網友解釋，「其實主要是設置給長輩的，會站到聊天櫃檯的員工至少要精通台語，基本上就是跟長輩聊天，問問今天過得好不好、出門在外要小心等等的關心」。

這名網友再補充，「我覺得很棒的地方，當初要設置聊天櫃檯時，公司是有開條件的，希望收銀員能是二度就業、中年的來站，而且有要求早上一定要開聊天櫃檯，因為早上的年長者比較多」。

也有人表示，「在國外有推行這樣的櫃檯，主要是提供給獨居長輩，讓他們能在生活中進行社交活動，能自立且不必感受到有壓力～不確定家樂福設立的用意是否也是如此？不過現在到外縣市工作的獨居人口也越來越多，或許我們都有使用到的機會，這是一個好棒的規劃」。

對於此項貼心服務，家樂福官方也在留言區回覆，「在聊天櫃檯，帳可以慢結，但陪長輩聊天是一定要的」。