好市多黃金水蜜桃上架 為啥放一周還是沒變軟？內行：挑錯了！

不少人逛好市多時，會順手帶一盒進口水果，最近美國水蜜桃一上架，便立刻吸引大批民眾搶購，但許多消費者卻不解，為何回家發現水蜜桃吃起來脆脆的，放了一周也沒變軟。對此，內行人提醒，挑這種進口桃子，關鍵其實藏在英文標示裡！

有管理員在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享黃金水蜜桃開賣的消息，單盒1.8公斤售價630元，外觀討喜、看起來相當可口。留言區卻呈現兩極反應，有人直呼「好吃」、「每年都買」；也有網友抱怨「都酸的」、「我要吃的是會爆汁的水蜜桃，放了一個星期也不會軟，它就是脆桃」。

還有消費者分享，自己和朋友各買一盒，特地詢問現場人員需要放幾天才會變軟，得到「約兩天」的建議，但實際放了兩天後仍舊偏硬，讓他懷疑：「這到底是水蜜桃還是脆桃？」

對此，有網友貼心分享挑選重點：首先要看英文品名，有毛的叫peach，無毛的則是nectarine；其次要注意果肉顏色，分為white（白肉）和yellow（黃肉），總共有四種組合，每種風味不同。一般台灣人印象中的「軟甜水蜜桃」是white peach，口感綿密、熟成後會出汁；而yellow peach偏酸，常用來做罐頭；至於許多網友吃到的「脆桃」，多半是white nectarine。

內行人提醒，想吃什麼口感就得看清楚外箱英文，不要只依賴中文標籤，才能避免買錯失望。他也建議，若想吃到熟成後的口感，購買後可常溫放2～3天再吃，讓果實軟化、甜度提升。