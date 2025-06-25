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好市多80公分「臭臉路西法」萌貓爆紅 網友集體投降：被牠眼神逼著買單

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多新推出一款超萌的「路西法」絨毛玩偶，尺寸升級為80公分，還附贈毛毯，每隻售價2499元。 圖／擷自「今購百科」
好市多新推出一款超萌的「路西法」絨毛玩偶，尺寸升級為80公分，還附贈毛毯，每隻售價2499元。 圖／擷自「今購百科

美式賣場好市多向來提供多樣化商品，深受消費者喜愛。近日有網友發現，好市多新推出一款超萌的「路西法」絨毛玩偶，尺寸升級為80公分，還附贈毛毯，每隻售價2499元，消息一出立刻引發熱烈討論，不少粉絲直呼「太可愛了」、「已經帶一隻回家」。

一名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享，他在高雄店採購時意外發現這款新上架的路西法玩偶，「不屑的眼神好療癒」。根據賣場商品標示，玩偶高度約80公分，絨毛柔軟舒適，內附的毛毯尺寸約150×180公分，整組售價2499元。

貼文曝光後，立即吸引許多網友留言，「真的超可愛，被逼迫帶了一隻回家」、「換大叔坐姿，才對得起那不屑的眼神」、「好賊的眼神喔」、「肖貓已上車」、「這眼神太邪惡太可愛」、「新竹店也有」、「上次有看到，勾錐」。

「路西法貓」是迪士尼動畫電影《仙履奇緣》中的角色，一隻個性壞壞、愛欺負動物的反派貓咪，其角色設定為一隻波斯貓。雖然戲份不多，但因為其獨特的形象和個性，深受觀眾喜愛。早在今年5月，好市多就曾推出50公分版本的路西法絨毛玩偶，有臭臉和笑臉兩種表情，當時售價為1199元，同樣掀起一波搶購潮。

好市多

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