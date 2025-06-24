快訊

Albee不忍了！發文否認是小三：沒對不起任何人

監軍？柯文哲政治獻金案小草沒旁聽 「心靈秘書」獨坐作筆記

怒控伊朗違反停火！以色列防長下令「強硬反擊」 德黑蘭否認發射飛彈

全聯1熟食只賣9元！一上架就被掃空 連醫師都讚：便宜品質好

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照／記者潘奕言攝影
全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照／記者潘奕言攝影

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。耳鼻喉科醫師丁孟昌分享，他們家很喜歡全聯的茶葉蛋，近期老婆逛全聯時，一次掃完整鍋的茶葉蛋，店員還以為遭小偷。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

丁孟昌在社群平台「Threads」表示，他們家都很愛吃蛋，尤其是全聯的現煮茶葉蛋，品質好、價格又便宜，每次都是直接掃貨，近期老婆就在全聯把整鍋茶葉蛋都夾光，店員還以為遭小偷，在現場要抓人，結果等老婆結帳時，才發現是被她夾光了。

丁孟昌進一步說明，後來店員主動加Line，說下次如果有需要，可以特別幫忙煮一鍋，讓他直言「雖然意外獲得了蛋蛋的VIP服務，但買蛋買到被當小偷，真的有夠丟臉的」。

貼文一出後，不少網友都表示「識貨耶！全聯的茶葉蛋很入味，吃習慣就會覺得超商的茶葉蛋少了什麼」、「一顆9元真的超便宜」、「第一次看到買到可以加全聯LINE的」、「我現在才知道全聯有茶葉蛋...」、「全聯跟美廉社的茶葉蛋都好吃」。

此外，還有內行網友分享，「你們其實不用去夾這種煮好的，全聯有賣茶葉蛋密封包裝，一整包的，全聯茶葉蛋比超商入味，是因為茶葉蛋本身就是調理好的，滷好的茶葉蛋與滷汁倒入鍋中加熱而已，所以很好吃，味道偏甜」。

全聯茶葉蛋。圖／全聯福利中心提供
全聯茶葉蛋。圖／全聯福利中心提供

茶葉蛋 店員 小偷

延伸閱讀

全聯新上架1款「網紅冰淇淋」！一票網友哀號：超難搶

全聯上架神級水果！婆媽驚呼「超大」：又甜又多汁

回購三罐！ 她激推全聯超強防蚊液 內行讚：這成分真的有效

全聯商品越來越貴 為何婆媽還是搶著去？網揭2優勢：沒對手

相關新聞

全聯1熟食只賣9元！一上架就被掃空 連醫師都讚：便宜品質好

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。耳鼻喉科醫師丁孟昌分享，他們家很喜歡全聯的茶葉蛋，近期老婆逛全聯時，一次掃完整鍋的茶葉蛋，店員還以為遭小偷。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好市多1神級冰品特展開跑！大票會員瘋搶貨：10桶起跳

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，好市多近期舉辦哈根達斯冰淇淋特展，任選5種口味特價999元，除了經典口味還有不少特殊口味，讓她大讚相當優惠。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

每日限量！「外酥內Q甜點」在台爆紅 網狂讚：冒雨排隊也甘願

知名品牌「85度C」近日推出新品「奶油烤年糕」，主打外皮酥脆、內裡Q彈，有如可麗露般的層次口感，每日限量現烤，掀起搶購潮。一名網友在Threads發文分享：「冒著大雨衝去買，真的好值得！跟著脆友們吃果然沒錯」，立刻引發討論熱潮。

好市多新上架「100%液態酪梨」！會員狂讚CP值高：一瓶有3.7顆

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多發現一款「100%酪梨綜合果蔬汁」，成分相當單純，含有豐富膳食纖維，適合不喜歡吃菜的人。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好市多美國水蜜桃上架「便宜百元」 內行曝這樣挑：甜又多汁

美式賣場好市多除了販售台灣本土商品以外，也會進口國外的各種產品供消費者選購。臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享第二批美國水蜜桃已經上架，比起第一批還便宜了近百元，有內行人就教大家挑選白桃才能甜又多汁。

童年零嘴吃不起了？超商這款巧克力暴漲2.5倍 網驚：漲太多了吧

童年零嘴變成高級甜點？近日有網友分享一張超商貨架照，發現昔日10元銅板就能買到的「Catch巧克力」，如今售價35元，價格翻了2.5倍，讓不少人驚呼「漲太多了吧」！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。