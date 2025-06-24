全聯1熟食只賣9元！一上架就被掃空 連醫師都讚：便宜品質好

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。耳鼻喉科醫師丁孟昌分享，他們家很喜歡全聯的茶葉蛋，近期老婆逛全聯時，一次掃完整鍋的茶葉蛋，店員還以為遭小偷。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

丁孟昌在社群平台「Threads」表示，他們家都很愛吃蛋，尤其是全聯的現煮茶葉蛋，品質好、價格又便宜，每次都是直接掃貨，近期老婆就在全聯把整鍋茶葉蛋都夾光，店員還以為遭小偷，在現場要抓人，結果等老婆結帳時，才發現是被她夾光了。

丁孟昌進一步說明，後來店員主動加Line，說下次如果有需要，可以特別幫忙煮一鍋，讓他直言「雖然意外獲得了蛋蛋的VIP服務，但買蛋買到被當小偷，真的有夠丟臉的」。

貼文一出後，不少網友都表示「識貨耶！全聯的茶葉蛋很入味，吃習慣就會覺得超商的茶葉蛋少了什麼」、「一顆9元真的超便宜」、「第一次看到買到可以加全聯LINE的」、「我現在才知道全聯有茶葉蛋...」、「全聯跟美廉社的茶葉蛋都好吃」。

此外，還有內行網友分享，「你們其實不用去夾這種煮好的，全聯有賣茶葉蛋密封包裝，一整包的，全聯茶葉蛋比超商入味，是因為茶葉蛋本身就是調理好的，滷好的茶葉蛋與滷汁倒入鍋中加熱而已，所以很好吃，味道偏甜」。