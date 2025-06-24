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好市多1神級冰品特展開跑！大票會員瘋搶貨：10桶起跳
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，好市多近期舉辦哈根達斯冰淇淋特展，任選5種口味特價999元，除了經典口味還有不少特殊口味，讓她大讚相當優惠。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，好市多近期舉辦哈根達斯冰淇淋特展，任選5種口味只要999元，大推提拉米蘇和開心果口味，一次掃了10桶回家，直言「真的只會有買不夠的情況」。
貼文一出後，不少網友都表示「絕對是10桶起跳的，哈根達斯每次買回家，都馬上被家人掃光」、「推個芒果覆盆子！夏天吃很清爽！有的時候全聯還買不到」、「喜歡整桶帶＋1」、「想減肥的就破功了」、「期待已久的活動終於開始了」、「同樣大推提拉米蘇，這新口味我已經吃很多次，超好吃！」、「怕太甜可以選莓果、抹茶這類的」。
不過，也有部分網友認為這次口味選擇較少，回應「沒有純草莓我就沒買了」、「經典的香草、巧克力和草莓都不見了」、「沒有花生跟夏威夷果仁我好難受」、「感覺口味選擇比往年少，自己愛吃的蘭姆葡萄也不在裡面」、「沒有草莓跟焦糖奶油脆餅我難過」。
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