快訊

Albee不忍了！發文否認是小三：沒對不起任何人

監軍？柯文哲政治獻金案小草沒旁聽 「心靈秘書」獨坐作筆記

怒控伊朗違反停火！以色列防長下令「強硬反擊」 德黑蘭否認發射飛彈

聽新聞
0:00 / 0:00

好市多1神級冰品特展開跑！大票會員瘋搶貨：10桶起跳

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。記者黃筱晴／攝影
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。記者黃筱晴／攝影

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，好市多近期舉辦哈根達斯冰淇淋特展，任選5種口味特價999元，除了經典口味還有不少特殊口味，讓她大讚相當優惠。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，好市多近期舉辦哈根達斯冰淇淋特展，任選5種口味只要999元，大推提拉米蘇和開心果口味，一次掃了10桶回家，直言「真的只會有買不夠的情況」。

貼文一出後，不少網友都表示「絕對是10桶起跳的，哈根達斯每次買回家，都馬上被家人掃光」、「推個芒果覆盆子！夏天吃很清爽！有的時候全聯還買不到」、「喜歡整桶帶＋1」、「想減肥的就破功了」、「期待已久的活動終於開始了」、「同樣大推提拉米蘇，這新口味我已經吃很多次，超好吃！」、「怕太甜可以選莓果、抹茶這類的」。

不過，也有部分網友認為這次口味選擇較少，回應「沒有純草莓我就沒買了」、「經典的香草、巧克力和草莓都不見了」、「沒有花生跟夏威夷果仁我好難受」、「感覺口味選擇比往年少，自己愛吃的蘭姆葡萄也不在裡面」、「沒有草莓跟焦糖奶油脆餅我難過」。

草莓 芒果 提拉米蘇 巧克力 好市多 冰淇淋

延伸閱讀

穿這件上班涼爆！好市多員工服藏「神秘裝置」 網見價格稱羨：台雇主快跟進

好市多新上架「人氣美食」 會員推多種料理方法：小孩愛吃

好市多1款「精品水果」折價近百元！會員狂掃貨：水份多又甜

好市多新上架「100%液態酪梨」！會員狂讚CP值高：一瓶有3.7顆

相關新聞

全聯1熟食只賣9元！一上架就被掃空 連醫師都讚：便宜品質好

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。耳鼻喉科醫師丁孟昌分享，他們家很喜歡全聯的茶葉蛋，近期老婆逛全聯時，一次掃完整鍋的茶葉蛋，店員還以為遭小偷。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好市多1神級冰品特展開跑！大票會員瘋搶貨：10桶起跳

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，好市多近期舉辦哈根達斯冰淇淋特展，任選5種口味特價999元，除了經典口味還有不少特殊口味，讓她大讚相當優惠。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

每日限量！「外酥內Q甜點」在台爆紅 網狂讚：冒雨排隊也甘願

知名品牌「85度C」近日推出新品「奶油烤年糕」，主打外皮酥脆、內裡Q彈，有如可麗露般的層次口感，每日限量現烤，掀起搶購潮。一名網友在Threads發文分享：「冒著大雨衝去買，真的好值得！跟著脆友們吃果然沒錯」，立刻引發討論熱潮。

好市多新上架「100%液態酪梨」！會員狂讚CP值高：一瓶有3.7顆

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多發現一款「100%酪梨綜合果蔬汁」，成分相當單純，含有豐富膳食纖維，適合不喜歡吃菜的人。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好市多美國水蜜桃上架「便宜百元」 內行曝這樣挑：甜又多汁

美式賣場好市多除了販售台灣本土商品以外，也會進口國外的各種產品供消費者選購。臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享第二批美國水蜜桃已經上架，比起第一批還便宜了近百元，有內行人就教大家挑選白桃才能甜又多汁。

童年零嘴吃不起了？超商這款巧克力暴漲2.5倍 網驚：漲太多了吧

童年零嘴變成高級甜點？近日有網友分享一張超商貨架照，發現昔日10元銅板就能買到的「Catch巧克力」，如今售價35元，價格翻了2.5倍，讓不少人驚呼「漲太多了吧」！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。