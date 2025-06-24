好市多1神級冰品特展開跑！大票會員瘋搶貨：10桶起跳

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多發現一款「100%酪梨綜合果蔬汁」，成分相當單純，含有豐富膳食纖維，適合不喜歡吃菜的人。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

2025-06-21 11:37