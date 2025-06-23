每日限量！「外酥內Q甜點」在台爆紅 網狂讚：冒雨排隊也甘願

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聯合新聞網／ 綜合報導
聖瑪莉的脆皮烤年糕大受歡迎。圖／取自聖瑪莉官網
聖瑪莉的脆皮烤年糕大受歡迎。圖／取自聖瑪莉官網

知名品牌「85度C」近日推出新品「奶油烤年糕」，主打外皮酥脆、內裡Q彈，有如可麗露般的層次口感，每日限量現烤，掀起搶購潮。一名網友在Threads發文分享：「冒著大雨衝去買，真的好值得！跟著脆友們吃果然沒錯」，立刻引發討論熱潮。

不少網友留言大讚「奶油香氣超迷人」、「4個只要69元真的佛」、「氣炸鍋加熱更好吃」，也有吃貨分享已連續好幾天回購。不過也有人持不同看法，指出甜度偏高、略顯油膩，但整體評價仍以好評居多。

另外知名麵包品牌聖瑪莉也有類似款的「脆皮烤年糕」，根據官網的商品介紹，脆皮烤年糕約在今年的5月份推出，主打酥脆外殼加上濃郁奶香年糕，吃起來有如可麗露般酥脆的口感，熱熱吃或是放涼吃都好吃，全麵包門市販售中，各門市數量有限，民眾可以先打電話預訂。

兩家各有愛好者，也意外引發PK戰，「85度C也好吃但比較油」、「聖瑪莉的烤年糕也很好吃」、「我已經去在桃火(桃園火車站)裡面的聖瑪莉買了好幾天的烤年糕」、「85這個點心真的超級好吃」！人氣爆棚的脆皮年糕，也成了近期甜點控的熱門話題。

另外也有網友分析出4品牌的烤年糕產品，表示85度C售價最便宜，不過年糕量也是最少，冷凍後有奇效；另外吳寶春殼最不脆，整體最油，口感不及格；聖瑪莉殼酥脆有焦香，年糕量滿奶油味濃；旅禾烘焙價格偏貴，外殼酥年糕濃密細緻，有黑糖口味，但原味就頂天。

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