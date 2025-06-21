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好市多新上架「100%液態酪梨」！會員狂讚CP值高：一瓶有3.7顆

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。記者黃筱晴／攝影
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。記者黃筱晴／攝影

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多發現一款「100%酪梨綜合果蔬汁」，成分相當單純，含有豐富膳食纖維，適合不喜歡吃菜的人。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多新上架一款「100%雪梨酪梨綜合果蔬汁」，每瓶含有3.7顆酪梨、5.6顆雪梨，搭配香蕉和菠菜調味，成份單純、含有豐富的膳食纖維，夏日喝起來非常消暑， CP值相當高。

貼文一出後，不少網友都表示「酪梨耶！好想試試！」、「第一次看到酪梨瓶裝新鮮果汁」、「根本是綠拿鐵進化版」、「哇！100%耶，好難得」、「這款無加糖無加水，100%的原汁應該很讚」、「看到酪梨就直接入手了」、「無加糖好吸引人耶！好難得看到100%原汁而且還是酪梨」。

此外，也有部分網友分享創意作法，回應「加無糖優格打成smoothie，再撒點堅果根本咖啡廳等級！」、「自己回來加鮮奶＋統一布丁超好吃」、「配牛奶跟布丁非常搭！」。

雪梨 酪梨 好市多

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