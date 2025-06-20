好市多美國水蜜桃上架「便宜百元」 內行曝這樣挑：甜又多汁

美式賣場好市多除了販售台灣本土商品以外，也會進口國外的各種產品供消費者選購。臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享第二批美國水蜜桃已經上架，比起第一批還便宜了近百元，有內行人就教大家挑選白桃才能甜又多汁。

「Costco好市多 商品經驗老實說」管理員日前發文表示，第二批的美國黃金水蜜桃已經上架，每盒重量有1.8公斤，大約有8到10顆，售價630元，和第一批729元相比便宜了99元。管理員表示，這批水蜜桃看起來似乎蠻好吃的，如果有網友已經品嘗過了，可以回報分享這一批的品質如何。

貼文一出評價兩極，有人覺得甜又多汁，「放軟很香甜多汁」、「我在中壢店買的，放常溫3天再冰冰箱，甜、好吃」、「香又好吃」、「汁多且甜」、「好吃，放軟真的甜又多汁」；不過也有網友覺得太酸，「香氣十足，但個人認為並不好吃，放軟後口感依舊偏酸」、「蠻酸的，650元，已購」、「水蜜桃還不行，不甜」、「水蜜桃不好吃…酸、沒水」、「這批不行，酸啊」、「放到全軟了才吃，還是酸」。

內行人解釋水蜜桃有兩種，白桃會比黃桃好吃，「有黃桃和白桃兩種，昨天買白桃，很好吃」、「黃金的不好吃，要買盒子有寫white」、「黃金水蜜桃偏酸，白肉水蜜桃比較好吃」、「前兩週買的白桃很好吃，汁多香甜」、「週六買一盒白桃，放室溫讓它變軟，今天吃超級好吃，很甜、水份又多，前二週買的黃桃也很好吃，一樣水份多又甜」、「買到黃肉的不好吃，女兒都嫌棄」。