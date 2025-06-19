童年零嘴吃不起了？超商這款巧克力暴漲2.5倍 網驚：漲太多了吧

童年零嘴變成高級甜點？近日有網友分享一張超商貨架照，發現昔日10元銅板就能買到的「Catch巧克力」，如今售價35元，價格翻了2.5倍，讓不少人驚呼「漲太多了吧」！

原PO在Threads發文指出，自己在超商看到熟悉的紅色包裝「Catch迷你焦糖夾心牛奶巧克力」，下方標示售價一條35元，不禁直呼：「欸不是吧，這不是10元嗎？後來漲到12元，怎麼會35了？」

貼文引起網友熱烈共鳴，不少人表示，「超貴，吃不起了，有陣子暫停生產，以為要絕跡了，復出後沒看價錢拿了一條去結帳，直接驚呆」、「怎麼會漲成這樣，幾年前才12塊」、「偷偷說，好久好久以前是8塊」、「這是我小時候每天一定的最愛耶，好險我長大後不吃甜食，不然會成為車輪餅一樣10元三個，變成30元一個」。也有網友發現，其他童年巧克力也難逃漲價命運，包括「大波露」從10元漲到35元、「德芙」從28元漲到55元。

事實上，氣候變遷衝擊西非可可產區，主要產地乾旱、供應吃緊，導致全球巧克力價格飆升。根據外電報導，可可豆價格在近兩年間已暴漲近四倍，間接推升終端巧克力售價。不少消費者無奈之下，開始改選果膠糖、甘草糖等價格相對穩定的零嘴取代。