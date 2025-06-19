穿這件上班涼爆！好市多員工服藏「神秘裝置」 網見價格稱羨：台雇主快跟進

近日一名網友到美式賣場好市多購物時，發現員工的工作服上有「黑洞」，結果仔細一看竟是加裝電風扇，驚呼「這個應該不是員工自己加裝的吧？」，貼文曝光引發熱議，網友們紛紛誇讚好市多「企業氛圍真的不錯，很關心員工」。

該名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說中」分享，近日與女兒到好市多台中北屯店購物，女兒無意間發現員工的工作服上竟有「黑黑的洞」，經仔細觀察才發現，原來是上面有加裝電風扇的空調服。

原PO驚訝表示，「這個應該不是員工自己加裝的吧？感覺好可愛，這種比掛脖風扇方便多了」，她認為這樣的配置對在室外的工作人員真的友善許多，由於原po家中也有人是在烈日下工作的，因此她希望台灣的雇主們也可以多多跟進，幫員工配置這種降溫系統。

網友們紛紛表示，「這才是貼心的企業雇主」、「好市多的企業氛圍真的不錯，很關心員工」、「好市多真的常常有這種貼心小設計」、「不考慮直接進貨來賣嗎？感覺很多人需要」、「是公司配給員工的，昨天去買東西時候有看到有問員工」。

有人就透露，空調衣價格不便宜，「一件大約8千多」、「月初才從日本回來，買了一套6千多快7千」、「建議要買大牌子的，材質有差」、「不便宜，ㄧ套買下來要8千多，可是我試了後覺得如果你所在的工作環境沒冷氣的話，真的要買一套」。

另外也有網友表示，空調衣在日本早就已經很普及了，「很多日本人都穿著逛街，也是穿搭的一部分」、「這個日本早就有了，高溫環境下的產業是標配，是台灣勞安觀念落後雇主也不想花錢才會覺得這個很新奇」、「在日本街道也看過營造工人衣服是這設計」、「我去名古屋，外送員都穿這個」。