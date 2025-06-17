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日本好市多熱狗只要40元 網一看台灣價格氣炸：太坑殺

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣人一向熱衷於赴日購物，不僅是藥妝電器、服飾雜貨，連連鎖賣場的餐飲價格也成為比較焦點。示意圖／Ingimage
台灣人一向熱衷於赴日購物，不僅是藥妝電器、服飾雜貨，連連鎖賣場的餐飲價格也成為比較焦點。示意圖／Ingimage

台灣人一向熱衷於赴日購物，不僅是藥妝電器、服飾雜貨，連連鎖賣場的餐飲價格也成為比較焦點。近日有網友在Costco好市多 商品經驗老實說分享自己造訪日本Costco美食區的照片，並指出當地熱狗（含可樂）、冰淇淋、咖啡等商品價格普遍比台灣便宜，引發網友熱烈討論。

貼文中可見，日本Costco的熱狗套餐標示售價為180日圓，約合新台幣40元上下，搭配免費續杯飲料，與台灣賣場內目前50元售價相比仍略低。冰淇淋與其他熟食如Pizza、牛肉捲、泡菜豬肉捲等品項也明確標示價格，多數落在日圓300至500之間，折算下來普遍比台灣便宜一截。

該貼文迅速引來網友留言，有人直言「Costco太想賺錢了」、「就跟房價一樣，台灣有台灣的玩法」、「台灣自成一格真的太坑殺民眾」。更有人犀利指出，「不是日本比較好，是日本才正常的賣場，會去看顧客需求，跟把關商品品質」。

還有留言提到日本Costco開放一般Mastercard結帳，讓遊客消費更加便利。對比台灣好市多過去多次更換合作發卡銀行，引來許多顧客批評綁卡政策不便。有網友諷刺表示：「一直換銀行，顧客也要跟著一直換卡，棄顧客權益不顧」。

但也有部分網友則持不同觀點指出，物價差異與當地所得、租金成本、稅制制度等因素有關，不能單純以售價比較，「會覺得熱狗便宜是因爲日幣跌太多吧」、「熱狗加無限續杯飲料50元已經夠好了吧⋯」、「主要是集團壟斷！價格和服務由他們決定。好市多只是代售通路，末端售價由進貨成本或供應廠商決定」。

熱狗 日本 售價 台幣 價差 Costco

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