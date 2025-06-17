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幸福感滿滿！好市多1福利終於回歸 網直呼：大媽要進攻了

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多嘉義店，發現醬料、酸甜黃瓜自助區終於回歸了。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期逛好市多嘉義店，結帳時發現熟食區的配料自助區終於回歸，從疫情後就消失的芥末醬、番茄醬、酸甜黃瓜通通都重新擺放出來。

貼文一出後，多數網友都表示「台南也恢復了」、「台中的早就這樣了啊」、「新莊的也恢復了」、「中壢也改自由亂裝系統，反正洋蔥灌爆、番茄醬灌爆」、「昨天去用來加熱狗很爽快，咬下去滿滿的幸福感」、「牛肉捲再加一點酸黃瓜跟洋蔥會十分順口」。

不過，也有部分網友回應「大媽要進攻了」、「注意大媽拿袋子去裝」、「裝好裝滿也要回歸了」、「奧客也跟著回歸了！」、「貪小便宜的人開始衝一波」、「不錯，又可以看到很多裝到飽的」、「還是喜歡原本的單獨包裝，畢竟也比較衛生」、「我覺得這個醬料區要設在臨櫃，這樣不知恥的才會膽縮」。

醬料區 番茄醬 洋蔥 好市多 大媽

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