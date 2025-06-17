幸福感滿滿！好市多1福利終於回歸 網直呼：大媽要進攻了

知名量販店好市多（Costco）經常因獨家或高人氣商品掀起搶購熱潮。近日有網友在社群平台Threads貼出照片，只見兩名男子在結帳區推著裝滿同一商品的推車，引發眾人好奇。原PO驚訝表示：「這是什麼屌東西？這兩位男子搬到被制止，一度要掃光，我趕快手刀拿了兩罐。」

2025-06-14 10:56