全聯商品越來越貴 為何婆媽還是搶著去？網揭2優勢：沒對手

全聯福利中心因販售各種生鮮食材，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期物價上漲，全聯曾主打便宜的優勢也逐漸消失，不過因為離家近，自己還是會去全聯消費，同時也好奇「大家現在還會去全聯嗎？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「現在還會去全聯的理由？」為題，指出現在物價上漲，全聯的商品售價也越來越高，便宜已經不是主打的強項，但因為全聯離家裡比較近，自己還是會去全聯消費，但生活用品會改去好市多買，覺得更划算一些，同時好奇發問「現在大家還會去全聯嗎？」

貼文一出後，多數網友都還是會去，紛紛表示「全聯就是店多，鄉下的市區隨便都二三間店」、「方便，門市多，家樂福一個區才會開一家，全聯是一個里就開一家，沒辦法去菜市場還想自己做像人吃的飯，唯一選擇只有全聯」、「全聯就是東西更多的便利商店這樣」、「鄉下不去全聯，難道花半小時去大賣場？笑死」、「買肉買水果很方便」。

此外，也有部分網友認為價格還是算便宜，回應「買一送一還不錯，而且有些還用非原價來算」、「看DM促銷價去買，它還是最便宜吧」、「全聯現在還是很便宜啊」、「不然大賣場以外，哪個超市比全聯便宜？」、「肉品有些比市場便宜，如果能接受黃標當天煮完，鐵定比市場划算」。