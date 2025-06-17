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好市多新上架「人氣美食」 會員推多種料理方法：小孩愛吃

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖／聯合報系資料照
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖／聯合報系資料照

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多發現一款「醃漬香雞排」，只要裹上地瓜粉拿去炸，就能輕鬆還原夜市美食。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多看到新上架一款「醃漬香雞排」，是帶骨雞胸部位，只要簡單裹上地瓜粉下鍋煎炸，在家就能還原夜市人氣美食。

貼文一出後，不少吃過的網友都大推，紛紛表示「真的滿好吃，有香」、「昨天買來用氣炸，好吃不柴，小孩很喜歡」、「地瓜粉要自備，上周在現場試吃到的，是沒有沾上地瓜粉的」、「基本上，雞肉簡單鹹味醃過後都不柴，雞肉是很需要提前醃製的肉」、「一小包有1-2片，單片還蠻大片的」。

此外，也有部分網友回應「直接用煎的，其實也可以」、「我沒有沾地瓜粉，直接下去氣炸」、「炸好一端出來就被搶光，小孩愛吃」。

雞排 美食 好市多 夜市

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