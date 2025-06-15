回購三罐！ 她激推全聯超強防蚊液 內行讚：這成分真的有效

夏季蚊子來勢洶洶，不少民眾外出都要準備防蚊液，一名女子日前在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文表示，噴了某牌防蚊液後，效果超乎預期，甚至立刻決定回購三罐。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

原PO表示，這款防蚊液就是曼秀雷敦的，實在太好用了，讓她首次感受到「防蚊液的威力原來可以這麼強」，不再被蚊子叮得滿身包，也讓她養成外出前主動噴防蚊液的習慣。為了隨時方便使用，她分別將三罐放在車上、家中與阿嬤家備用。

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「這個有效，女兒屬於吸蚊器，噴完後蚊子就不咬她了」、「真的要有派卡瑞丁成分的才有效」、「派卡瑞丁成分真的是皮膚科醫師推薦，長效防蚊！」、「這個不錯，有醫師推薦」、「它還有出防蚊乳液喔，個人比較喜歡它的乳液，效果不錯，防蚊液氣味稍微強烈，容易打噴嚏」。

有網友認為，該款防蚊液一瓶原價539元不便宜，「很少買防蚊液，沒想到這麼貴」。另外也有網友表示，這罐小孩子盡量不要用，否則引發過敏尋麻疹，「去研究一下成份，對幼童蠻刺激的」。