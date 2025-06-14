好市多「1神物」掀搶購？網驚見顧客狂掃兩車「搬到被制止」

知名量販店好市多（Costco）經常因獨家或高人氣商品掀起搶購熱潮。近日有網友在社群平台Threads貼出照片，只見兩名男子在結帳區推著裝滿同一商品的推車，引發眾人好奇。原PO驚訝表示：「這是什麼屌東西？這兩位男子搬到被制止，一度要掃光，我趕快手刀拿了兩罐。」

隨著照片曝光，引來其他網友留言解惑，指出該商品是日本品牌「Daisho」出品的胡椒鹽，雖非好市多獨賣，但因風味受到歡迎，加上許多網紅推薦，早已在社群間有「Costco胡椒鹽」的稱號。有網友猜測，兩人可能是為團購大量進貨，或準備轉賣。

這波搶購潮也引來人氣網紅「對嘴哥」張譯現身留言。他指出：「不要買那麼多啦，2瓶我就可以用1年多了。」他進一步說明，自己影片中常說的「加一點Costco胡椒鹽」是為了建立個人影片特色與辨識度，強調市面上其實還有很多其他優質胡椒鹽品牌。

貼文底下也湧入大量網友推薦其他胡椒鹽品牌，像是迪化街百年品牌「老公仔標」、全聯的「阿順師」、S&B、小磨坊鹹酥雞椒鹽粉、以及長旺調味系列等。

也有人認為「這個就是很鹹而已耶…」、「就是有這種人，然後別人都買不到」、「其實沒常識蠻可憐的，要搶胡椒至少產地要是海南島或馬來西亞吧，日本胡椒又不香⋯」。