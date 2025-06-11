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折價必買！好市多夏日「消暑神飲」促銷 內行扛整箱：發自體內的涼

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多。圖／聯合報系資料照
美式賣場好市多。圖／聯合報系資料照

美式賣場好市多商品琳瑯滿目，不時推出優惠價格，深受消費者喜愛。有網友分享近日一款椰子水在做促銷，1箱原價399元，現在買直接折80元，優惠曝光後，網友們紛紛表示「昨天確實看到很多人搬，算是夏天折價必買之一」。

該名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享，看到K牌的椰子水又特價了，折價80元後變成一箱只要319元，這個牌子他們全家都很愛喝，算是冰箱蠻常出現的飲料，「夏天從外面回到家，喝一杯冰椰水真的很降溫」。

原po透露，自己有時會拿來煮飯用，或做成甜點冰沙，以及當作高湯類的料理，都超適合，且沒有額外加糖，給小朋友喝也比較放心，優惠到22號，有在喝椰子水的朋友記得去好市多搬一箱。

文章曝光，網友們紛紛表示「有機會去現場再買吧，有打折差很多」、「買到差點載不回家」、「昨天確實看到很多人搬，算是夏天折價必買之一」、「夏天喝椰子水，真的發自身體內的涼」；有不少人分享喝椰子水的好處，「可以煮湯煮飯，煮雞湯很好吃」、「喝過生椰美式後，就靠買這個椰子水自己調」、「排便好飲品」、「運動完也可以補充電解質」、「萬一感冒發燒喝了椰子水會舒服些」。

不過也有人持不同意見，「以前也很喜歡，直到有一次…我把空瓶壓扁後，感覺盒子內有異物…最後剪開發現椰子囊的殘餘，還是滿噁爛的，就對泰國的品管失去信心」、「去年品質好像有點不穩定，今年不知道有沒有改善」、「我遇過裡面有異物，所以不敢買了，還是買新鮮現剖的，比較放心」。

好市多

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