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超商提供「1隱藏服務」 一票網友大讚便民：租屋族福音

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，7-11、全家都有1項特別的服務，就是可以「借冰」東西，而且冷藏、冷凍都可以。示意圖／Ingimage
一名網友分享，7-11、全家都有1項特別的服務，就是可以「借冰」東西，而且冷藏、冷凍都可以。示意圖／Ingimage

許多台灣人每天都會走進便利商店消費，一名網友分享，7-11、全家都有1項特別的服務，就是可以「借冰」東西，而且冷藏、冷凍都可以。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「關於便利商店可以借冰這件事」為題，指出近期因為生日，收到家人寄來的冰淇淋蛋糕，但因為租屋處的冰箱沒有冷凍庫，決定到超商借冰蛋糕，到機台操作完後，要結帳時店員卻一直說不能寄放，讓她跑了幾間超商才成功寄放。

這名網友進一步表示，借冰服務對租屋族是一大福音，希望可以多多宣傳，不然店員容易誤判，消費者又拚命解釋，雙方都很頭痛。

貼文一出後，多數網友都表示「這資訊好有用！可能連內部企業也沒有成功宣導到可以借冰的服務」、「這是很有用的資訊，感謝」、「寄物真的很方便，愛死」、「很多店員根本不清楚這個服務，上次我也是借冰冷凍，結果店員以為是要寄物，就交給物流拿走了喔，要去寄物之前建議三思，東西可能會不見喔」、「超方便的服務，前陣子去高雄出差準備了家鄉甜點給朋友，最後時間喬不攏，沒約碰面，但朋友也順利拿到甜點」。

此外，貼文也釣出不少店員回應「這個服務還是要看門市，不是全台都有，假如是加盟業者有權說不外借」、「認真說，很多門市的冰櫃跟冷藏室小到靠X，光冰寄出去的貨，就可以疊到跟人一樣高」、「有些門市冷藏室已經夠小了，我覺得不一定會開放讓寄放，而且說真的沒多少錢賺」。

事實上，原PO說的借冰服務，正確名稱為「同店寄取」或「寄物+」，可以付費寄放物品，若是冷藏或冷凍物品，兩大超商各有不同條款，需符合規定才能寄物。

超商 店員 冰箱 便利商店

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