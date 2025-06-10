邪惡又快樂！她逛好市多搬回2罐奶粉自創新吃法 勾一票人回憶：銷魂啊

「奶粉不是拿來泡的，是拿來吃的！」一名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》大膽分享她的童年嗜好：乾吃奶粉，而且到現在還在吃，甚至研發出「進階版吃法」──把奶粉混辣椒粉，變身超有靈魂的沾粉！貼文曝光，勾出大票網友的集體回憶，紛紛留言：「原來我不孤單！」

原PO笑稱，小時候越被阻止越故意，「奶粉真的沒在給你用喝的啦，請直接乾吃！」她從小就沉迷濃郁奶香，長大後更把奶粉升級為炸物沾粉，只要簡單比例「奶粉2＋辣椒粉1」，搖一搖就是自製的美味「奶辣沾粉」，味道「奶辣奶辣的，完全不違和，辣中還有帶奶香，拿來沾雞塊絕配，超適合喜歡小辣的朋友！」

貼文一出，引爆熱烈回響，不少網友留言表示自己也早是乾吃一族：「終於找到直接吃奶粉的同伴了」、「我也好喜歡乾吃，中藥粉、奶粉都吃」、「小孩的奶粉塊是我的零食」、「乾吃果汁奶粉也超讚」、「以前乾吃一大口慢慢嚼會變成牛奶糖的感覺」、「奶粉乾吃⋯原來我不孤單」、「要跟我女兒搶奶粉了」。

還有網友延伸創意，「奶粉加黑胡椒超搭，我家鹹酥雞都這樣吃」、「奶粉＋紅砂糖＋一點水，攪成膏狀沾餅乾超讚」、「奶粉糊化當抹醬，烤厚片根本銷魂」。甚至有人分享會在泡麵中加奶粉、再丟入即食珍珠，打造出「偽豚骨拉麵」湯頭，驚呼濃郁又涮嘴。但也有人不太能接受奶粉乾吃，認為「這太邪門」、「不拉肚子？」、「我腸胃很弱」。