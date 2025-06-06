好市多1美味熟食重新上架 老饕超嗨：每次看到都要拿2盒

好市多的熟食深受不少消費者的喜愛，許多人都會在這裡找到自己喜歡的美食。有一名女網友日前看到自己最喜歡的煙燻鮭魚捲重新上架，讓她開心地發文分享，不少老饕也大讚這款鮭魚捲真的很好吃。

原PO在Dcard以「好市多煙燻鮭魚捲回來了」為題發文，大讚這是她心目中第一名的好市多熟食，鮮嫩煙燻鮭魚搭配著甜甜的奶油乳酪和濃郁奶香的Q軟起司，乳酪醬還會有一點點蔓越莓乾，吃起來鹹甜交織但非常清爽。她說每次去好市多看到都會一次拿兩盒，卻常常被家人勸阻拿一盒就好，足以可見喜愛程度。

從照片中看到鮭魚捲切成9個裝一盒，秤重來計價，最貴1公斤要價519元。原PO說這款煙燻鮭魚捲之前消失被換成番茄培根捲，前幾天去好市多看到重新上架，讓她非常開心，立刻發文分享並推薦給所有起司控、鮭魚控的人，貼文一出也引起不少討論。

不少愛好者也留言力推，「終於回來了！我也好喜歡」、「這真的超級好吃，但印象中以前有12顆（正確是14顆），現在剩9顆，小貴」、「這我超愛，超級好吃」、「這個好吃！好喜歡它的餅皮跟鮭魚，但每次都被起司鹹到，真的很鹹！我都配其他清淡的東西吃才會比較舒服」、「我跟老公也很愛吃這個，好吃」、「拿去烤箱烤，超爆好吃」。