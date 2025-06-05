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「椅子超人」現身好市多！他逛到快虛脫被救贖 讚嘆：人生避風港

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。 聯合報資料照片
好市多示意圖。 聯合報資料照片

近日，一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享了一段讓人莞爾的逛街經歷，瞬間引爆網友熱烈討論。他在貼文中表示，陪女友逛好市多時，幾乎快被「逛街地獄」折磨到虛脫，正當他神遊宇宙、靈魂出竅之際，眼前出現了一張宛如人生救贖的「@@@椅子超人@@@」。

「我不得不說，好市多真的什麼都賣，連人生的避風港都有！」該網友表示，他當時隨手坐下試坐這張造型特殊的椅子，結果一坐就是10分鐘，直接進入放空模式，讚嘆這張椅子的舒適度堪比天堂，「完全不誇張，這張椅子真的超！級！舒！服！」然而，由於家中空間有限，他只能含淚與這張「椅子超人」道別，「再會了，我的兄弟。」

這篇貼文一出，立刻掀起網友熱議。有人分享自己對類似椅子的回憶，「我以前很喜歡生活工坊的星球椅，但等到我有能力買了，卻停產了，現在只能成為一段遺憾。」也有人幽默表示，「這椅子回家後恐怕只會淪為掛衣服的地方，跟跑步機一樣，買的時候充滿憧憬，最後只剩下掛外套的功能。」

此外，也有實際派網友點出現實問題，「這椅子看起來很美，但想到一格一格的灰塵就讓人下不了手」、「要配個一坪80萬的地方擺才行，不然根本沒地方放！」還有人直言價格太高，「太貴了，要1萬多，還不如買沙發。」

雖然這張「椅子超人」引發不少話題，但多數網友似乎對這類商品保持理性態度。有人笑稱，「逛到快往生時，那怕是張100元木凳，也能讓雙腳得到救贖。」也有人善意提醒，「恭喜你沒買，這種東西到最後不是丟掉，就是當丟衣服的地方。」

椅子超人 椅子 好市多 Costco

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