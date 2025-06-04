逛一趟掏上千元！他問家樂福有何「必買」？同好齊推1麵包：好吃無添加

連鎖賣場家樂福有什麼必買的商品呢？一名網友發文，稱他最近喜歡逛家樂福，除了補洗衣精和衛生紙等居家用品外，也喜歡買一些零食和進口食品，也詢問網友有什麼必買的好物。對此，有不少網友推薦家樂福的法國長棍麵包，不僅好吃，使用的原料也很純粹。

一名網友在PTT發文，表示他近期很喜歡去家樂福逛逛，本來只是去補個洗衣精、衛生紙等居家用品，但每當經過食品飲料區時，總是會被吸引，忍不住購買幾包軟糖和冷凍食物，每次結帳時都會花上千元。

原PO表示，家樂福的進口食品區超讚的，曾發現過超大罐的巧克力榛果醬，吃完一罐肯定會蛀牙。他也很好奇網友們去家樂福必買什麼東西，還有什麼物品「只有」家樂福才買得到。

此文一出，不少網友推薦法國長棍等麵包，「法國麵包，材料只有麵粉、水、酵母，台灣難得不是甜點的麵包」、「法國麵包+1」、「法國長棍好吃又無添加，不要買橄欖型的，太乾」、「大蒜麵包條」、「麵包區的牛奶酥棒，小孩愛吃」。

也有網友推薦汽水、垃圾袋、酒等商品，「舒味思通寧汽水、薑汁汽水」、「固定買垃圾袋，因為是白色，加上便宜又好用」、「美國牛CP值高」、「我會買他們自有品牌的包子、燕麥片、蛋餅皮之類的當早餐，份量很大又便宜」、「家樂福紅白酒很會選，感覺用心挑過」、「黑巧克力」、「自有品牌的礦泉水」。

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