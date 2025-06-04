空運來台！好市多「神級甜果」首批上架 老饕秒搶：每年都好吃

美式賣場好市多販賣商品琳瑯滿目，不時推出優惠價格，深受消費者喜愛。近日有網友分享，她在店內看到第一批美國水蜜桃上架了，不少購買過的消費者紛紛誇讚，「多汁、甜，好吃，小孩都稱讚」。

該名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，Costco第一批美國水蜜桃來了。從官網介紹，該批美國空運來台的1.8公斤水蜜桃，售價為729元，並特別標記「當季鮮採商品」。

文章曝光，買過的網友們紛紛誇讚，「前天買的，今天吃，完整都沒爛果，好吃！」、「前天買會甜，好吃」、「去年有買好吃」、「好吃，多汁甜香」、「每年都好吃」；不過也有人表示「我前天買，昨天切兩顆，兩顆爛」、「這一批的好吃嗎？去年買的失望」。

而水蜜桃該怎麼挑，對此農糧署教授5招，包含果實大、對稱飽滿、用手輕托果實有沉重感、香氣濃郁及成熟度高來評斷，至於果皮的紅潤程度，則是和品種有關，較難當作判斷甜度的基準。