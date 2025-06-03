UNIQLO買衣服「多送1張紙」！店員揭貼心用途 一票消費者後悔丟掉

你在UNIQLO購物時，有發現店家的貼心小驚喜嗎？一名網友分享，近期在UNIQLO購買寶寶衣物，意外得知包裝內含「甲醛吸附紙」，可放在寶寶衣櫃或新玩具旁，協助去除甲醛。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期在UNIQLO購買寶寶衣物，結帳時店員善意提醒，包裝內含一張「甲醛吸附紙」，可以放在寶寶衣櫃或新買的玩具旁邊，幫助吸附甲醛，讓她驚呼：「買這麼多次UNIQLO，第一次知道有這麼厲害的小東西！」

貼文一出後，多數網友都表示「真假，我都不知道欸！丟了幾十張了，都沒人跟我說」、「第一次聽說欸，這個店員好用心，值得肯定」、「原來是這樣，我真的太無知」、「第一次知道，都不知道丟幾張了，謝謝長知識了」、「完全不知道用途，還想說幹嘛放這張」、「真的是買那麼多次從來沒人說過，回家都直接丟掉」、「買了那麼多次才知道」、「居然有這種好東西！」。

根據UNIQLO官網指出，為了減少刺激皮膚因素，持續致力於打造無甲醛的工廠環境，商品製作完成後，需經pH值測量和嚴格的雜質檢測後，才進行包裝，提供潔淨狀態的商品。