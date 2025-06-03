高鐵商務車廂送同品牌！好市多新上架餅乾 老饕讚成分單純：茶控會超愛

美式賣場好市多（COSTCO）因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多買了一組台茶精選餅乾組合，大讚「成分單純，沒有添加物，喜歡茶餅乾的會很愛」，貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多看到一款「台茶精選餅乾組合」，內含鐵觀音、碧螺春玄米、紅玉紅茶等3種風味，一盒售價399元。她買回家嚐鮮後，發現成分單純、沒有添加物，自己最愛鐵觀音口味，大讚「喜歡吃茶餅乾的會很愛」。

貼文一出後，不少吃過的網友都大推，紛紛表示「三種都好吃，比外面買相對便宜」、「高鐵商務艙都送這個」、「這個真的超好吃～最愛紅玉」、「台茶餅乾好吃，還有莓果系列的也很棒，咬得到果乾」、「以前對他們家餅乾都覺得還好，上次去好市多經過貨架滿空的，想說買一盒試試看，意外的好吃，滿推薦這盒的組合，會再回購的」、「特展的時候有買，真的好吃」。

另外，也有部分網友推薦同品牌的其他餅乾，回應「上個月去中和店只看到玉米碎片餅乾，也好吃」、「有試吃都玉米脆片餅乾，覺得好吃」、「杏仁球超級好吃」、「前陣子出的果乾系列也好好吃」。