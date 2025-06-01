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又出新配色！好市多新款保冷袋300有找 會員大推：這咖很美

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多除了生活日用品、食品外，也經常推出平價實用的自有品牌商品。圖／聯合報系資料照
美式賣場好市多除了生活日用品、食品外，也經常推出平價實用的自有品牌商品。圖／聯合報系資料照

美式賣場好市多除了生活日用品、食品外，也經常推出平價實用的自有品牌商品。近日就有民眾發現，好市多推出一款全新色系的保冷袋，價格229元，引起網友熱議。

有網友在臉書社團《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》發文表示，這次新推出的是淺綠色款式，自己認為比之前的深綠色更耐看，「大概很快就會被搶光了吧」。

貼文一出，會員紛紛表示，「（這咖）本人很美很好看」、「滿好看的」、「單價才200多元，不能太多要求」、「有買深綠色的，是真的好用」、「我買深綠色，我覺得很讚欸，品質也很好，用了很多次、裝了很多東西都沒破」、「我在現場看以為是米色的」、「以前的比較漂亮、藍白條紋很好看」、「更早之前藍白條紋的更漂亮」。

也有使用者分享實際經驗，有人提到「時間久了容易潮濕」，但也有網友反駁說「放冰塊過夜也沒滲水」，強調內層設計防水、整體耐用，唯一缺點是背重物時背帶易斷。不少人也提醒使用保冷袋時仍習慣內部加塑膠袋作為隔層，更加保險。

賣場 好市多

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