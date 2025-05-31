全聯上架神級水果！婆媽驚呼「超大」：又甜又多汁

全聯福利中心因販售多種生鮮蔬果，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在全聯看到一款甜橙，驚呼「第一次看到這麼大顆的」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」表示，近期在全聯看到新上架的「美國甜橙」，從照片中可以發現，甜橙的大小快接近一個手掌大，讓她驚呼「第一次看到這麼大顆的甜橙！一顆45元」。

貼文一出後，不少網友都表示「這個好吃，很常買，挑的時候選擇稍微硬一點的，蒂枝頭的顏色綠綠的，要不然吃起來像快過期的橘子味」、「又甜又多汁，很好吃」、「非常好吃買過好幾次了」、「常買，還不錯吃」、「還蠻好吃的，水分很多有甜」、「榨汁給小孩喝，超多汁！」、「我家女兒超級愛」。

此外，也有部分網友分享自己的吃法，回應「榨汁搭配氣泡水非常好喝」、「果皮可以拿來做果凍」、「跟莓果一起放在希臘優格吃」、「做蜜漬甜橙很好吃」、「烤焦糖一定很好吃」、「烤乾泡到烏龍茶裡就是特色果茶」。