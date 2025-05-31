好市多新上架1款「洗衣神器」！會員狂讚好用：日本民宿也在用

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多購買一款「噴槍型洗衣凝露」，不怕倒太多或沾到手，大讚是洗衣神物。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多發現一款新上架的「噴槍型洗衣凝露」，買回家試用發現超方便，採用按壓設計，完全不怕倒太多或沾到手，加上是超濃縮版本，一瓶可用超過三個月，洗完的衣服也完全沒有怪味，讓她非常滿意。

貼文一出後，不少用過的網友都大推，紛紛表示「濃縮的有夠讚！之前還半信半疑，真的只要用一點點嗎，結果運動穿的衣服真的都洗得很乾淨，一瓶撐超久，CP值很高」、「我去日本旅遊民宿提供的也是這個，超方便而且衣服洗得很乾淨，一試就愛上！」、「日本民宿真的都是用這瓶＋1」、「我也是愛用者，我用的是黑色系列是滾筒洗衣機專用」、「上次看到社團推薦，買回去給我媽用！她大推」、「這好用！洗得乾淨，用量好控制還不會香到讓人昏頭」。