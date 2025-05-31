她想煮紅酒燉牛肉 挑「這瓶」讓全網喊停：只能加蘋果西打
全聯福利中心因販售各種食材，滿足許多民眾的日常需求。一名網友分享，近期在全聯發現一款「玫瑰紅酒」，好奇發問可以拿來做紅酒燉牛肉嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，近期想要煮紅酒燉牛肉，去全聯挑選紅酒時，看到一款「玫瑰紅酒」，好奇詢問「怕踩雷，如果沒有紅酒，可以用葡萄酒做嗎？」。
貼文一出後，不少網友都建議換一瓶，紛紛表示「玫瑰紅太甜，不適合煎牛排和燉牛肉」、「紅酒就是指葡萄酒，反而是這個玫瑰紅太甜，算不上葡萄酒」、「買最便宜的紅酒就可以」、「不可能全聯沒紅酒，挑便宜的紅葡萄酒就好了」、「這瓶不算上是酒，更像是飲料，所以不適合拿來做料理用」。
不過，也有部分內行網友推薦這瓶玫瑰紅酒，適合混「蘋果西打」一起喝，回應「玫瑰紅一律只能加蘋果西打」、「這瓶加蘋果西打超讚」、「這個是拿來加蘋果西打的」、「大家果然都是拿這瓶加蘋果西打」。
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