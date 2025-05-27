全聯新上架1款「網紅冰淇淋」！一票網友哀號：超難搶

全聯福利中心販售各種生鮮食材，滿足不少民眾日常需求。一名網友分享，近期在全聯發現新上架一款網紅冰淇淋，買回家嚐鮮後發現好吃又不貴。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，近期在全聯看到一款網紅古娃娃出的「鐵觀音濃茶奶蓋冰淇淋」，買回家嚐鮮後，大讚好吃、價格也非常實惠，讓他直呼「已經開始吃第二桶了」。

貼文一出後，不少吃過的網友都大推，紛紛表示「我覺得很好吃，但很難買，去全聯久久才看到一次」、「好吃，吃完一桶還要去買，架上都沒有了」、「古娃娃的都很讚」、「這超好吃！今年已經快吃完24桶了」、「我家已吃超過10桶了，好吃！」、「真心好吃，價格很實在」、「吃過好吃，立馬回購兩桶」。

此外，也有部分網友推薦古娃娃的冰棒，回應「我比較喜歡冰棒口感」、「冰棒也好吃」、「有冰棒的，四種口味，紅茶拿鐵最好吃！」、「這牌好吃，但我是吃冰棒」、「覺得冰棒比較好吃，冰棒外面的茶清冰才是點睛之筆」。