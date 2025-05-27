好市多1神物可用18年 會員曝實用妙招：還可以磨刀

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，之前在好市多買了1款鋁箔紙，竟然用了18年才用完。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，之前在好市多購買一款「科克蘭抽取式鋁箔紙」，沒想到過了18年才用完，讓他驚呼「18年…終於用完了！小孩也成年了」。

貼文一出後，多數網友都表示「再買一卷，下次就當阿公了」、「一箔傳三代，人走它還在」、「這沒用完真的可以傳家寶」、「5年了，我家的保鮮膜還很多…用不完，根本用不完」、「我有一卷保鮮膜的，朋友結婚拿來封辦桌菜，到現在朋友離婚還沒用完！現在想想，這段淒美愛情，連一卷保鮮膜都不如」、「厲害，我的還一大卷…我覺得自己已經用的很奢侈了，這輩子不用買了」。

此外，也有內行網友分享鋁箔紙用法，回應「其實鋁箔紙很好用耶，鋁箔紙拿來磨刀就會用很兇，個人覺得鋁箔紙比磨刀石磨得更鋒利」、「鋁箔紙揉成小球，丟水槽排水口，還可以去污除臭」。