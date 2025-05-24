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好市多新上架一款「平價神包」！會員秒搶：好用、出國必備

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多發現一款平價「浩肯包」，價格僅千元出頭。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多發現新上架一款「平價版浩肯包」，使用防潑水材質、重型旋轉滑輪及折疊式推車，耐重達34公斤、容量90公升，僅售價1219元，是市售類似產品中，相當便宜的價格。

貼文一出後，不少網友都表示「這包好用，去好市多可以用、去超商取包裹可以用、搬家可以用」、「只要拿出國一次，接下來就真的不能沒有它！」、「我是帶出國當購物袋，就不用手提爽度超高」、「最近才想買而已好市多就有了，太棒了」、「洗衣服、買菜都可以，已經買了5年」、「我是露營時帶浩肯包，衣服、零食分袋裝，通通丟進去，很方便」。

不過，也有部分網友提醒邊角很容易磨破，指出「浩肯底部四個角很容易磨傷，真的很心痛」、「我買的浩肯，沒用幾次邊邊角角就破了」、「當託運包出國一次就壞了」。

好市多

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