全聯上架2款神級冰品！一票網友大讚：吃得到蛋糕體

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，全聯近期新上架哈根達斯冰淇淋新口味，分別是「吉拿棒」和「提拉米蘇」，買回家嚐鮮後大讚「可以買」！貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，近期在全聯發現哈根達斯冰淇淋上架2款新口味，分別為「吉拿棒」和「提拉米蘇」，買回家嚐鮮後，發現吉拿棒口味裡的肉桂、焦糖味很香，還有吉拿棒塊，口感超豐富；提拉米蘇口味則是咖啡香超濃，還有蛋糕塊，整體吃起來有高級甜點感。

貼文一出後，不少網友都表示「我超愛吃吉拿棒，尤其是有肉桂味搭配，我也要去買來吃吃看」、「提拉米蘇吃得到蛋糕體超強的」、「提拉米蘇口味好心動啊」、「肉桂我也是長大之後變超愛吃！吉拿棒冰聽起來也太誘人了吧」、「我也好愛肉桂！冰淇淋難得有這種口味」、「提拉米蘇就是大人的愛」、「好特別喔，想趕快買來吃」。

此外，也有部分吃過的網友給予好評，回應「提拉米蘇咖啡味很濃！會回購」、「提拉米蘇的咖啡真的很香！配上冰裡面的蛋糕超滿足」、「提拉米蘇超讚的，很香又很濃郁」、「吉拿棒口味很特別，喜歡肉桂的不要錯過」、「吉拿棒口味超燒的！絕對要囤」。