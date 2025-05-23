全聯1冷凍水果獲一致好評 老饕大推：會讓人想回購

全聯的商品種類多樣，也常常會推出優惠促銷來吸引客源。有一名女網友分享在全聯買到的冷凍藍莓，品嘗後大讚非常好吃，讓她隔天又跑去多買了兩包，不少老饕也大推這款藍莓，還分享各式各樣的吃法。

這名女網友在臉書「我愛全聯-好物老實說」發文，她說日前在全聯買到一款冷凍藍莓，回家打開品嘗後相當驚豔，直呼「太好吃了」。原PO說這款冷凍藍莓量很多，一大包227公克才賣105元，因為覺得非常好吃，所以隔天又再去全聯買了兩包。

不少老饕也大推，「這款好吃、很甜，我自己買的生鮮藍莓都不一定有這麼甜」、「這款常缺貨不好買到，有看到進貨要趕快囤」、「這我的愛…都給小孩當水果冰吃，平常就很難買，被妳一講會不會更難買？」、「我也是都吃這個當早餐」、「這真的好吃，會回購的一款」、「真的超好吃的！冷凍拿出來直接吃」、「三月買99元，目前漲了一咪咪，但還是不錯不錯，吃掉好幾包了，配優格很讚」。

還有網友分享自己喜愛的吃法，「這款商品也是我冰箱常客，配上無糖優格超級好吃，有時會有優惠價99元」、「可以加優格吃，加優酪乳打來喝」、「單吃就很好吃」、「我是優格+這款藍莓一起打，小孩很喜歡」、「跟另外一款蔓越莓一起直接吃，如果加蜂蜜或煉乳的話，又是另一番滋味」、「不會酸也不會貴，加豆漿、加優格都讚讚的（長期購買者）」、「這款好吃，可以搭配無糖優格或是加鮮奶」。