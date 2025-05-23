好市多下架1熱門熟食 老饕直呼可惜：CP值滿高的
美式賣場好市多的商品種類豐富，價格又實惠，常常吸引許多消費者光顧，而其中熟食更是大受歡迎。日前臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」的管理員發文，透露客家鹹豬肉下架了，但是新上架一款「廣式叉燒肉」，引來不少討論。
管理員昨（22）日在臉書貼出商品情報，表示客家鹹豬肉下架，取而代之的是新商品「廣式叉燒肉」。從商品照片看到，這款叉燒肉是特製的廣式梅花叉燒肉，豬肉原產地是丹麥，1公斤售價699元，口味甘甜中帶鹹香、口感不油膩，相當開胃下飯，當主食或配菜都很適合。
貼文引起熱議，「每公斤699元…比鮭魚還貴」、「請問這款有建議怎麼吃嗎？」、「敲碗…脆皮燒肉啦」、「其實我覺得鹹豬肉不像客家鹹豬肉，反而類似叉燒肉」、「丹麥豬的味道，是不是很驚人」、「等叉燒肉評價」、「吃過了，覺得比不上菜市場的味道，太乾了」、「忘記鹹豬肉多少錢了，但這個每公斤699，不理解是什麼道理」。
還有喜歡鹹豬肉的消費者覺得可惜，「客家鹹豬肉沒了，震驚」、「我要鹹豬肉」、「Oh！我的客家鹹豬肉」、「還我鹹豬肉」、「鹹豬肉CP值滿高的說」、「我比較喜歡鹹豬肉」。
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