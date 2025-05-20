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好市多1款餐包評價兩極…他踩雷整包丟掉 內行人曝挑選細節

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多買了一款「奶油風味捲餐包」，買回家後發現口感乾柴，後續又再買過幾次，口感一樣乾柴，直到發現1項細節，才買到口感滑順的餐包。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，自己很喜歡好市多的「奶油風味捲餐包」，每個月都會買，但他某次買到一包口感超級乾柴的餐包，實在難以下嚥，又再買了一包，發現餐包還是又乾又柴，不如以往美味。

這名網友進一步指出，自己也很常在家做吐司麵包，研究一番後，發現口感乾柴的麵包，每一顆都是烤過頭，表面有微焦，猜測整批都是這樣，才會又買到乾柴的餐包。說明只要觀察「餐包表面」，就可以買到好吃鬆軟的餐包。

貼文一出後，多數網友都表示「原來是要這樣看的！感謝分享」、「哇！太感謝了」、「好受用的經驗分享！」、「買過一次，好吃鬆軟，可惜是人造奶油」、「這款回購好幾次了，小孩很愛，目前還沒遇過烤過頭的」、「這我蠻推薦的」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「這個買過一次就拒絕往來戶了，有夠難吃的，根本沒奶油味，又乾又粗糙的」、「買過一次，實在是吞不下去，直接丟了」、「買過一次，超雷」。

麵包 好市多

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