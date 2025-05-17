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好市多「退貨服務」不只跨店還能跨國！官方提醒不包含4類商品

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇詢問，在好市多購買的商品，有辦法跨店退貨嗎？示意圖。 美聯社
一名網友好奇詢問，在好市多購買的商品，有辦法跨店退貨嗎？示意圖。 美聯社

美式賣場好市多（COSTCO）販售的商品，多數都可以讓消費者免費退貨。對此，一名網友好奇詢問，在好市多購買的商品，有辦法跨店退貨嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，好市多雖然有提供退貨政策，但他好奇「退貨可以跨店嗎？」，比如在新莊好市多購買商品，是否可到台中好市多進行退貨？

貼文一出後，不少網友都表示「可以，曾經在台南買，高雄退，東西帶過去就可以了，電腦裡都有連線購買資料」、「網購的也可以在實體店退貨」、「跨國退貨也可以，只需要準備好購買國的購物明細」、「網購也能拿到任一家分店退貨」。

根據好市多官網顯示，無論消費者在哪一賣場購買商品，會員本人可前往最近的賣場會員部櫃檯辦理退貨，若消費發票有打統一編號，需攜帶公司發票章；若使用信用卡付款，需攜帶原消費信用卡，方可辦理退貨。

此外，好市多也列出「不可退貨商品」，包括客製化商品、特別商品、汽機車須掛牌之車輛及安裝商品，貴金屬商品如黃金、白銀、鉑金、鈀金條塊及鑄幣（如紀念幣、收藏幣）和24K黃金金飾，皆不接受退貨。

Costco 好市多 網購 金飾 黃金

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