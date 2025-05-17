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全聯發現「去油神物」！婆媽大讚1款日本廚房用品：好用省水

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。 聯合報系資料照
全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。 聯合報系資料照

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，全聯新上架一款日本洗碗精的補充瓶，還是700ml的大容量版本，讓她喜出望外「這款日本洗碗精超好用」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文，表示全聯近期新上架一款日本牌子的「超濃縮洗碗凝露補充瓶」，大讚「超好用的日本洗碗精！全聯竟然開始賣大罐補充瓶了」。這款洗碗精有清新柑橘香和葡萄柚香2款香味，單瓶159元，購買任二瓶特價299元。

貼文一出後，多數網友都表示「用過其他日本牌子，最後還是回到這牌，一點點去油力就很好以外，最喜歡的是很好沖洗，省時省水省力」、「好用，我都選檸檬香味，比較不會踩雷，都在蝦皮或酷澎訂貨」、「洗碗盤去油膩很好用，用量很省，一點點就可以洗很多鍋碗瓢盆」、「這罐真的超級好用，我媽咪把橄欖油打破，就用這罐去擦地板，輕鬆去油」、「這個超好用，好清洗很省水」、「去油真是第一名」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「我覺得好洗是好洗，但是會咬手」、「我也覺得清潔力很好但咬手⋯」、「橘色味道太重，洗完杯子整個飲料味道都是橘子，不然很去油」。

全聯 日本 洗碗精

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