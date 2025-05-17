好市多新上架甜點「起司味恰恰好」 一票會員讚：配咖啡好吃
美式賣場好市多（COSTCO）因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期逛好市多發現一款年輪蛋糕，買回家嚐鮮後發現香氣濃郁、當早餐或宵夜都適合」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多看到一款年輪蛋糕，兒子吵著想要吃，買回家嚐鮮後，發現起司味恰到好處、蛋糕厚度也剛好，配牛奶當早餐或宵夜是都很合適，大讚「會繼續回購」。
貼文一出後，不少吃過的網友都大推，紛紛表示「這個好吃，很適合帶著補充有點餓但不太餓的時候」、「可以搭配咖啡或茶一起享用，會讓你想繼續吃第二塊」、「這個好，吃過一次，想買」、「上周有試吃，有買，我覺得滿不錯的，好吃」、「是小包裝的，這樣很可以喔」。
不過，也有部分網友認為太甜，「我覺得蠻甜的捏」、「覺得甜+1」、「好吃很甜，要配茶」、「我覺得乾又甜」、「適合螞蟻人」。
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